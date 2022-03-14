В Турции назвали преимущество интеграции систем "Зеленая карта" с Азербайджаном

Интеграция систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" между Азербайджаном и Турцией будет способствовать расширению торговых связей между двумя странами.

Как сообщает Trend об этом заявил председатель Страховой ассоциации Турции (TSB) Атилла Бенли, передает Day.Az.

По его словам, основной целью интеграции систем является укрепление сотрудничества с Азербайджаном и другими тюркскими странами, а также развитие системы страхования.

"Подписанный сегодня протокол внесет свой вклад в коммерческие перевозки между Азербайджаном и Турцией", - сказал Бенли.

Отметим, что согласно протоколу о сотрудничестве между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автомобильного страхованиях Турции по интеграции систем "Зеленая карта", подлинность страховых полисов будет проверяться с использованием цифровых технологий на таможенно-пограничных пунктах двух стран.