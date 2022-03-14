ВВП Азербайджана вырос

В январе-феврале 2022 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 19 175,2 млн. мантов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6%, в ненефтяном секторе - на 10,1%.

53,6% ВВП приходится на промышленность, 7,9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,9% - на транспорт и складское хозяйство, 3,1% - на строительство, 2,3% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,3% - на информацию и связь, 1,2% - на размещение туристов и общепит, 14,9% - на другие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 9,8% от ВВП.

ВВП на душу населения составил 1 909,7 манатов.