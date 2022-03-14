На Каспии найдено крупное месторождение газа

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" открыло в российском секторе средней части Каспийского моря новое крупное газовое месторождение, сообщается на сайте Роснедр, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Месторождение Хазри расположено в 70 километрах от Махачкалы, неподалеку от Хвалынского месторождения им. Ю.С. Кувыкина. Начальные извлекаемые запасы свободного газа по категориям С1 и С2, поставленные на баланс Хазри, составили 48 млрд куб. метров, конденсата - 8,2 млн тонн.

Первая поисково-оценочная скважина с фактическим забоем 4780 м на структуре Хазри была пробурена в 2017 году, она выявила признаки газоносности альбских и верхнеюрских отложений. В 2017-2018 годах на исследуемой площади выполнены сейсморазведочные работы МОГТ 3D в объеме 900 кв. км. В 2020 году на юго-западном блоке структуры Хазри пробурена поисково-оценочная скважина №2 с фактическим забоем 5263 м в бат-байосском ярусе среднеюрских отложений. В процессе бурения второй скважины выполнен полный комплекс ГИС, отобран керн, проведены исследования пластов методом ГДК/ОПК.

Ранее "ЛУКОЙЛ" открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время НК ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского, суммарно добывает более 7 млн тонн нефти в год. Третье месторождение - им. Грайфера - планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи составит 1,2 млн тонн.

Месторождение им. Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

В прошлом году компания оценила запасы нефти Северо-Ракушечного месторождения в 36 млн тонн, а также заявила о новом открытии в регионе - на структуре Титонская, где в настоящее время идут работы по бурению второй скважины. Прогнозные геологические ресурсы структуры составляют 130,4 млн тонн. Титонская находится в непосредственной близости с Хазри. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в прошлом году говорил в интервью "Коммерсанту": "По Хазри также было открыто месторождение. Конечно, не такого масштаба, как Титонская, но оно хорошо с ней интегрируется, то есть это месторождение промышленно рентабельно. Это будет осваиваться как одно месторождение, так как расстояние между ними небольшое".