Между Азербайджаном и Ираном могут появиться новые транзитные возможности

Между Азербайджаном и Ираном появятся новые возможности в сфере транзита при условии строительства необходимой инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, в последние несколько месяцев отношения между двумя странами активизировались, состоялось заседание совместной межправкомиссии, был подписан ряд документов.

Официальный представитель МИД сообщил, что на протяжении последних 30 лет граждане Азербайджана используют иранскую территорию для проезда в Нахчыван и обратно через Билясуварский погранично-пропускной пункт.

"После окончания войны встал вопрос о пересечении территории Ирана с использованием более близкого погранично-пропускного пункта", - сказал Хатибзаде.

Отметим, что 11 марта в Баку состоялось 15-е заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах. После заседания комиссии между правительствами двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании и ряд других документов о создании новых транспортных коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.