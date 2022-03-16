Исторический документ Баку и Тегерана ставит крест на провокациях Еревана

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) через территорию Ирана ограничит средства давления со стороны Армении. Меморандум о взаимопонимании имеет стратегическое значение в сфере логистики, туризма и торговли.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Как отметил наш собеседник, география и стратегическое положение коммуникаций в этом направлении представляется как альтернатива Зангезурскому коридору.

"Армения до сих пор не дала согласия на открытие Зангезурского коридора, которое предусматривалось в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. В Ереване рассчитывали продолжать приносить неудобства Нахчыванской Автономной Республике, лишая наземного сообщения с остальной частью Азербайджана. Однако Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном ставит крест на усилия Армении", - отметил он.

По его словам, новый транспортный коридор создает дополнительные возможности для экспорта из Азербайджана в Турцию через Нахчыванскую АР. Он также будет иметь особое значение для увеличения азербайджанского экспорта на иранский рынок.

Экономист полагает, что переход отношений между Ираном и Азербайджаном на новый уровень напрямую связан с новой геополитической ситуацией после второй карабахской войны.

"Первые проявления мы наблюдали в конце прошлого года. Так, Иран, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. В целом наличие в этом регионе коридоров в направлении севера, юга и запада создало прочную основу для формирования новых экономических и политических отношений между Азербайджаном и другими странами региона", - подытожил Эльданиз Амиров.

Абдул Керимханов