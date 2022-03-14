Создано логистическое подразделение Торгового дома Казахстана в Азербайджане

Посольство Казахстана совместно с Торговым домом этой страны в Азербайджане провело презентацию нового логистического подразделения "TDK-Logistics", сообщили Day.Az в посольстве.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев, генеральный директор Торгового дома Руфат Рзаев, представители Министерства цифрового развития и транспорта и других госорганов Азербайджана, Бакинского международного морского торгового порта, руководства "Caspian Energy Club" и деловых кругов двух стран.

Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов рассказал о реализации договоренностей по наращиванию объемов двусторонней торговли и взаимных инвестиций. Было отмечено, что в нынешних непростых условиях важно совершенствовать методы экономического взаимодействия, правильно встроить Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в мировую систему торговли, транзита и поставок.

Важная роль также отводится деятельности ТРАСЕКА. Новая реальность требует корректировки рамок сотрудничества и создания новых транзитно-транспортных коммуникаций. Создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран.

В рамках мероприятия состоялась официальная презентация нового подразделения по логистике "TDK-Logistics" Торгового дома Казахстана в Азербайджане, которое будет способствовать выстраиванию комплексных и эффективных маршрутов грузоперевозок с оптимизацией логистического процесса, сокращением возможных расходов и оказанием клиентам максимально комфортных услуг.

Адрес и контакты Торгового дома Казахстана в Азербайджане: проспект Азадлыг 116, г. Баку, Азербайджан, http://tradehouse-kz.az, тел. + 994 55 713 6209, email: info@tradehouse-kz.az