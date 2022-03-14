https://news.day.az/economy/1444452.html Доходы населения Азербайджана выросли
Доходы населения Азербайджана выросли
В январе - феврале 2022 года суммарные номинальные доходы населения Азербайджана составили 9 282,9 миллиона манатов.
Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.
По данным ведомства, суммарные номинальные доходы населения выросли на 15,7 процента по сравнению с январем - февралем прошлого года.
Номинальный доход на душу населения в Азербайджане за год вырос на 15,3 процента и достиг 925 манатов.
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