Доходы населения Азербайджана выросли

В январе - феврале 2022 года суммарные номинальные доходы населения Азербайджана составили 9 282,9 миллиона манатов.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.

По данным ведомства, суммарные номинальные доходы населения выросли на 15,7 процента по сравнению с январем - февралем прошлого года.

Номинальный доход на душу населения в Азербайджане за год вырос на 15,3 процента и достиг 925 манатов.