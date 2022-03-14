В Азербайджане прошли общественные обсуждения в сфере решения путем медиации споров, связанных с предпринимательской деятельностью

14 марта при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Коллегии адвокатов и Совета по медиации Азербайджана и при организации Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ прошли очередные общественные обсуждения с участием государственных структур и бизнесменов.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на мероприятии на тему "Поддержка субъектов МСБ в альтернативном разрешении споров: проблемы и перспективы" обсуждались альтернативные внесудебные способы разрешения споров, связанных с предпринимательской деятельностью, роль медиации в этой сфере, урегулирование посредством медиации споров, связанных с предпринимательской деятельностью.

В общественной дискуссии, организованной в рамках сотрудничества между государством и предпринимателями, приняли участие представители министерства экономики и его структур, министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Судебно-правового совета, Государственного таможенного комитета, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), депутаты, члены Коллегии адвокатов, предприниматели и бизнес-ассоциации, работающие в различных секторах экономики.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашев отметил, что мероприятие проводится с целью изучения ситуации по урегулированию споров, связанных с предпринимательской деятельностью, получению субъектами бизнеса профессиональной юридической помощи, поощрения медиации и развития государственно-частного партнерства в этом направлении.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент), председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что институт медиации является альтернативным методом в сфере разрешения споров, и он уже работает. Было отмечено, что медиация является важным инструментом в разрешении споров в связи с МСБ, а также с точки зрения снижения затрат субъектов бизнеса в этой сфере, расширения сотрудничества в результате достижения согласия между сторонами в процессе эффективной медиации.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов сказал, что осуществляемые в стране успешные реформы в судебно-правовой сфере, формирование института медиации также оказывают положительное влияние на улучшение инвестиционного и бизнес-климата. Было подчеркнуто, что защита прав субъектов бизнеса является одним из направлений деятельности агентства. Восстановлены права предпринимателей по более чем 300 обращениям, поступившим в агентство в связи с урегулированием коммерческих споров. Закон "О медиации" способствует внесудебному урегулированию споров. Сертификатами медиаторов обладают девять "Друзей МСБ" агентства в различных регионах страны. Разрешение деловых споров предпринимателей путем медиации позволяет избежать потерь времени, дополнительных затрат, разглашения коммерческой тайны, снижает вероятность нанесения ущерба деловой репутации компании.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров рассказал об организации коммерческих судов, упрощении возможности обращения предпринимателей в суд, внесудебном разрешении споров, связанных с бизнес-деятельностью, и работой коллегии, соучредителя Совета по медиации, в этой сфере, расширении возможностей альтернативного разрешения споров, совместной работе с Агентством по развитию МСБ в защите прав и охраняемых законом интересов предпринимателей, а также была подчеркнута важность создания коммерческих арбитражных судов.

Председатель правления Совета по медиации Надир Адилов проинформировал о деятельности совета, механизмах регулирования и контроля в сфере медиации. Было отмечено, что в настоящее время в стране действует 241 медиатор, из которых 143 работают в Баку, Сумгайыте и Абшероне, 5 - в Нахчыванской Автономной Республике, 69 - в других городах и районах. В 2021 году медиаторами было рассмотрено около 12 тысяч споров. В этом году поступило более 7500 обращений по разрешению споров путем медиации, из них 737 - коммерческие споры. 475 из них, в том числе 83 коммерческих и 62 - по трудовым отношениям, были разрешены путем медиации.

На мероприятии были заслушаны предложения и обращения адвокатов и предпринимателей в сфере разрешения споров, связанных с предпринимательской деятельностью. Представители соответствующих государственных структур ответили на интересующие предпринимателей вопросы.