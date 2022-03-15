Азербайджан почти полностью обеспечил свою кибербезопасность

В январе - феврале 2022 года число запросов в Азербайджане, связанных с компьютерной безопасностью, составило 865, из них 97,8 процента (846) были рассмотрены и удовлетворены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Центре по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана.

По ее данным, в отчетный период на основе аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты были подготовлены и направлены в соответствующие структуры 47 отчетов.

Кроме того, согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета в январе - феврале были зарегистрированы 12 доменных имен и 33 субдомена.

Напомним, что в 2021 году в азербайджанском сегменте интернета количество уникальных киберинцидентов сократилось на 20,3 процента по сравнению с 2020 годом - до 3,977 тысячи.

В указанный период было рассмотрено и удовлетворено около 95,6 процента от общего числа запросов. В 2021 году на основе аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты было подготовлено и направлено в соответствующие структуры 205 отчетов, что меньше на 16 процентов показателя 2020 года (244). В азербайджанском сегменте интернета для госструктур в прошлом году были зарегистрированы 61 доменное и 144 субдоменных имен. В 2020 году эти показатели составили 50 и 155 соответственно.