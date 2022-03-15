Карабах имеет огромный потенциал для строительства солнечной и ветряной электростанций

Карабахский регион имеет огромный потенциал для строительства в будущем солнечной и ветряной электростанций.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в рамках подписанных сегодня меморандумов будут прорабатываться вопросы "зеленой" и чистой энергии.

"В Кяльбаджар-Лачинской зоне планируется строительство ветряной электростанции установленной мощностью 100 мегаватт. Кроме того, за счет иностранных инвестиций планируется развивать в регионе солнечную энергетику", - сказал Шахбазов.

По словам министра, Карабахский регион имеет огромный потенциал для строительства в будущем солнечной электростанции установленной мощностью 200 мегаватт.