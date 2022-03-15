Какова стоимость проекта солнечной электростанции "Гарадаг"?

Инвестиционная стоимость проекта строительства солнечной электростанции "Гарадаг" в Азербайджане установленной мощностью 230 мегаватт составляет 225 миллионов долларов.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эти средства инвестирует компания Masdar (ОАЭ).

"Ввод в эксплуатацию этой солнечной электростанции не повлияет на рост или снижение тарифов на электроэнергию в Азербайджане", - сказал Шахбазов.