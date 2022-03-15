В центре Баку продолжается строительство велосипедных дорог

В центральной части Баку завершено строительство 1,6-километрового участка велосипедной дороги протяженностью 7,5 км.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По информации агентства, в настоящее время на велосипедные дороги наносится двухкомпонентная краска.

В соответствии с генпланом столицы, до 2027 года протяженность сети велосипедных дорог составит 63,5 км, до 2040 года - 251,2 км.