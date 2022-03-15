В Карабахе проложены 1500 км дорог

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проложены 1500 километров дорог

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что первостепенным вопросом является возрождение Карабаха, создание необходимых условий там для возвращения к родным очагам бывших вынужденных переселенцев.

Премьер добавил, что, наряду с этим, одним из приоритетных вопросов является дальнейшее улучшение условий жизни также людей, проживающих в других районах страны. В отношении всех регионов осуществляется одинаковый подход, отметил он.