Россия является основным экспортером зерна в Азербайджан

Россия с прошлого года является основным экспортером зерна в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2021 году на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Премьер сообщил, что правительство России повысило пошлины на экспорт зерна.

"Естественно, это привело к росту цен на пшеницу и мучные изделия. Азербайджанское государство выделило до 75 миллионов манатов субсидий для покрытия этой разницы.

Но это было до войны. Необходимо учитывать недавние события и запрет России на экспорт. Однако сегодня стало известно, что Россия сняла запрет на экспорт. У нас достаточно запасов зерна. Хочу отметить, что с 11-12 видами основной экспортной продукции проблем не возникнет. Мы верим, что мир восторжествует и этот вопрос будет решен", - сказал Асадов.