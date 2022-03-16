Masdar и АЖД подписали меморандум о взаимопонимании в области "зеленой" энергетики

15 марта в рамках церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которая прошла во Дворце "Гюлистан", между компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергии и энергоэффективности, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Основная цель меморандума - оформить намерение сторон по изучению возможностей использования возобновляемых источников энергии в железнодорожном секторе и реализация комплексной программы энергоэффективности. Основу сотрудничества составляет изучение компанией Masdar потенциального развития проектов возобновляемой и чистой энергии (солнечной и ветровой энергии) в железнодорожном секторе Азербайджана в координации и партнерстве с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", определение технически и коммерчески осуществимых проектов возобновляемой энергии.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" осуществлен ряд мер по увеличению доли "зеленой" энергии в общем энергопотреблении и снижению энергопотребления за счет повышения эффективности. Так, в соответствии с приоритетом создания страны c чистой окружающей средой и "зеленым" ростом, что является одним из пяти Национальных приоритетов социально-экономического развития, инициативы по увеличению доли "зеленой" энергии, снижению расхода топлива и "зеленому" финансированию определены в качестве стратегических приоритетов в общем энергопотреблении в рамках 10-летней корпоративной стратегии ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Эксплуатация тяговых подстанций, построенных в связи с переходом на переменный ток на участках международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, проходящих по территории страны, позволит снизить потребление электроэнергии до 30% по сравнению с существующей системой.

С целью технического осмотра и ремонта локомотивов, работающих на переменном токе, 147 солнечных панелей мощностью 66 кВт установлены в недавно построенном Баладжарском локомотивном депо, а также установлены 160 солнечных панелей для отопления. 210 солнечных панелей мощностью 66 кВт и 140 солнечных панелей для отопления установлены в недавно построенном Гянджинском локомотивном депо. Кроме того, в рамках проекта технической помощи, реализованного при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, в 2019 году был проведен анализ по приоритетным инвестиционным планам по управлению и коммерциализации электроэнергии, энергоэффективности и производству возобновляемой энергии, а также по ключевым направлениям деятельности, указанным в отчете "Предварительное ТЭО по продаже электроэнергии, обновлению и повышению энергоэффективности ADY".

Также реализован ряд реформ по снижению потребления электроэнергии, топлива и других энергоресурсов в рамках "Программы развития железнодорожного сектора", реализуемой совместно с Азиатским банком развития.