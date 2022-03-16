Готовится дорожная карта по исследованию потенциала морской ветроэнергетики Азербайджана

В рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (IFC) ведутся работы по подготовке дорожной карты для исследования потенциала морской ветроэнергетики Азербайджана.

Об этом сказал в среду журналистам в ходе медиа-тура в Гарадаг директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ведутся работы по подписанию соглашений с рядом частных компаний для сотрудничества в этом направлении.

"Напомню, что 15 марта с компанией Masdar был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области комплексной возобновляемой энергетики на море", сказал Аммаев.

Глава агентства сообщил, что в рамках этого меморандума планируется проведение исследовательских работ в области производства и экспорта электроэнергии, а также дальнейшего развития морской ветроэнергетики Азербайджана.