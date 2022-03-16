В Гяндже будут вырабатывать электроэнергию из твердых бытовых отходов

В рамках меморандума, подписанного между Азербайджанской инвестиционной компанией и компанией Masdar (ОАЭ), в Гяндже планируется реализация проекта по выработке электроэнергии из твердых бытовых отходов.

Об этом сказал в среду журналистам в ходе медиа-тура в Гарадаг директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по подготовке технической документации в рамках этого проекта.

"Реализация таких и ряда других энергетических проектов в Азербайджане усиливает роль нашей страны как игрока с устойчивой экономикой и стабильной макроэкономикой. Мы видим, что крупные мировые энергетические компании проявляют интерес к инвестициям и реализации проектов на территории Азербайджана, и продолжаем получать от них предложения и рекомендации", - добавил Аммаев.