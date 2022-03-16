Вот уже 15 лет самый молодой оператор мобильной связи Азербайджана "Nar", предоставляет своим абонентам услуги высшего качества.

На протяжении этих лет "Nar" проводил политику клиентоориентированности, разработал множество уникальных продуктов для удовлетворения потребностей абонентов, запустил качественную сеть 4G по всей стране, обеспечил превосходное обслуживание клиентов и активно участвовал в важных социальных проектах.

Будучи лидером по индексу Лояльности Клиентов на рынке мобильный связи, "Nar" уделил центральное место в своем юбилейном сообщении именно своим абонентам. По случаю своего 15-летия мобильный оператор транслирует на телеканалах поздравительный ролик под девизом "Ты - герой нашей истории", а также запускает конкурсы с ценными призами для своих абонентов.

Мобильный оператор благодарит всех абонентов, выбравших удобное общение с "Nar", и предлагает им следить за официальными страницами в социальных сетях (Facebook", "İnstagram" и "Twitter") и принять активное участие в розыгрыше призов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.