В феврале страны ОПЕК+ перевыполнили свои обязательства

Страны ОПЕК+ (инициатива по сокращению добычи нефти, в которую входят страны ОПЕК и страны, не входящие в организацию) в феврале этого года выполнили обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 137%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК+ в прошлом месяце перевыполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 1,1 млн. баррелей в сутки, что означает выполнение сделки на 137%.

В итоге общий процент выполнения сделки странами ОПЕК+ в феврале составил 137%, страны ОПЕК выполнили соглашение на 139%, а страны, не входящие в ОПЕК, - на 132%.