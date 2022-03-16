Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

В феврале 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 684,1 тысячи баррелей, из которых 566,3 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 117,8 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики страны.

Следует отметить, что в соответствии с решением, принятым на 24-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане предусматривалось увеличить на семь тысяч баррелей - до 668 тысячи баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривалось на уровне 50 тысяч баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 117,95 процента.