В Азербайджане могут принять законопроект о венчурных фондах

В 2022 году в Азербайджане может быть принят законопроект о венчурных фондах.

Об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на конференции, посвященной финансированию проектов малого и среднего бизнеса в сфере науки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, к разработке законопроекта о создании венчурных фондов привлечены Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Агентство по развитию МСБ, министерства экономики и цифрового развития и транспорта.

"Принятие подобного закона чрезвычайно важно. Кроме того, это позволит расширить инструменты финансирования и развития стартап-сектора, инновационной и технологической отраслей", - сказал Мамедов.