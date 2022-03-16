Промпроизводство в ненефтегазовой отрасли Азербайджана возросло

Промышленное производство в ненефтегазовой отрасли Азербайджана возросло.

Как передает Day.Az, об этом написал в среду в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В результате эффективного использования промышленного потенциала в Азербайджане в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство промышленной продукции в ненефтегазовой отрасли выросло на 20,8 процента", - говорится в публикации.