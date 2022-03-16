https://news.day.az/economy/1445156.html Промпроизводство в ненефтегазовой отрасли Азербайджана возросло - Микаил Джаббаров
Промпроизводство в ненефтегазовой отрасли Азербайджана возросло - Микаил Джаббаров
Промышленное производство в ненефтегазовой отрасли Азербайджана возросло.
Как передает Day.Az, об этом написал в среду в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В результате эффективного использования промышленного потенциала в Азербайджане в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство промышленной продукции в ненефтегазовой отрасли выросло на 20,8 процента", - говорится в публикации.
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