Финская компания поддержит развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута

Финская компания Nurminen Logistics Services Oy подписала соглашение с "Казахстанскими железными дорогами" (КЖД) о коммерческом использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.

Маршрут начинается из Юго-Восточной Азии и Китая и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию в страны Центральной Европы.

"Сотрудничество направлено на запуск тестового поезда в течение апреля-июня и начало движения поездов в период с июля по сентябрь. КЖД уже договорились о сотрудничестве с железнодорожными компаниями Азербайджана и Грузии, поэтому условия для организации транспортного коридора отличные.

Стороны также договорились активизировать сотрудничество на маршруте Китай-Финляндия, сосредоточив внимание на использовании железнодорожных вагонов, зарегистрированных в Казахстане и принадлежащих казахстанским компаниям", - говорится в сообщении.