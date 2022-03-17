Нефть резко подорожала

Котировки нефти растут в четверг после снижения в течение трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями из Китая, где зафиксирована очередная вспышка COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

К 9:15 по Баку майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,74 (1,78%), до $99,76 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,89 (1,9%), до $98,02 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,43 (1,5%), до $96,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,4 (1,5%), до $95,04 за баррель.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Россия может сократить добычу нефти в апреле на 3 млн б/с на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение добычи в России грозит вызвать глобальный шок предложения нефти. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба в среду призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

"Волатильность нефтяного рынка уже является очень высокой, а столь существенный риск сокращения поставок поднимает волатильность на новый уровень, - сказал Bloomberg аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Снижение цен на нефть за предыдущие несколько сессий говорит о том, что премия за риск, заложенная в рынок в данный момент, небольшая, и рынок остается уязвимым к ухудшению ситуации вокруг Украины".