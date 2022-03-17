https://news.day.az/economy/1445248.html Когда в Азербайджане выплатят пенсии, пособия и адресную соцпомощь?
Когда в Азербайджане выплатят пенсии, пособия и адресную соцпомощь?
В Азербайджане в связи с праздником Новруз 18 марта предусмотрена досрочная выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что на прошлой неделе пенсии за март были выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
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