Когда в Азербайджане выплатят пенсии, пособия и адресную соцпомощь?

В Азербайджане в связи с праздником Новруз 18 марта предусмотрена досрочная выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что на прошлой неделе пенсии за март были выплачены по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.