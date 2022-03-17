Профицит текущего счета Азербайджана резко вырос

Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2021 году составил 8,292 млрд долларов США, или 15,2% ВВП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, на платежный баланс в прошлом году в основном повлияло восстановление цен на мировых торговых рынках и значительный рост ненефтяного экспорта.

Отметим, дефицит счета текущих операций за 2020 год составил 227,6 млн долларов или 0,5% ВВП. В 2019 году профицит составил 4,4 млрд долларов.