https://news.day.az/economy/1445292.html Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе выросли - Микаил Джаббаров
Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе выросли - Микаил Джаббаров
Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в первые два месяца 2022 года выросли на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе являются одним из важных факторов, влияющих на экономический рост", - говорится в публикации.
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