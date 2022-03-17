Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе выросли

Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в первые два месяца 2022 года выросли на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе являются одним из важных факторов, влияющих на экономический рост", - говорится в публикации.