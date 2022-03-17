В ЗАО AzerGold назвали суммарный экспорт золота и серебра на мировой рынок

За период своей работы ЗАО AzerGold экспортировало на международный рынок 287 тысяч унций золота и 530 тысяч унций серебра.

Об этом сказал в четверг заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хаям Фарзалиев на презентации книги "Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, поступления в госбюджет Азербайджана от продажи драгоценных металлов за пять лет составили около 757 миллионов манатов.

"В настоящее время на золоторудном месторождении "Човдар" в Дашкесанском районе и открытых золоторудных месторождениях "Агехуш 1" и "Марах" ведутся работы по переходу из оксидной в сульфидную фазу. В результате геологоразведочных работ, проведенных нами в Дашкесанском районе в прошлом году, было открыто еще одно потенциальное золоторудное месторождение "Нариманлы". В настоящее время по этому месторождению ведутся геологические исследования", - сказал Фарзалиев.

Отметим, что в Баку 17 марта при участии заместителя председателя правления ЗАО AzerGold Хаяма Фарзалиева, начальника Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Али Алиева и заместителя председателя правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при минэкологии Азера Шюкюрова проходит презентация книги "Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".