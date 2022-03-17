В Карабахе изучают потенциал месторождений цветных металлов

На освобожденных территориях Азербайджана ведутся работы по изучению потенциала месторождений цветных металлов.

Об этом сказал в четверг заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хаям Фарзалиев в ходе презентации книги "Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для разведки месторождений драгметаллов ведутся соответствующие работы в таких районах, как Тутхун, Оруджлу, Башлыбель, Ханланлы, Асрик и других.

"Эти работы ведутся в рамках программы геологоразведки на период 2021-2024 годов. Также обрабатываются гиперспектральные снимки со спутников, проводятся дистанционные исследования, соответствующие современным стандартам. Для проведения буровых и других геологоразведочных работ эти территории должны быть полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Параллельно предпринимаются необходимые шаги с соответствующими ведомствами", - сказал Фарзалиев.

Зампред ЗАО отметил, что компания ведет работы с соответствующими государственными органами, направленные на то, чтобы богатые минеральные ресурсы стали драйвером устойчивого развития экономики Азербайджана.

"Наглядным тому подтверждением является проводимая с 2018 года министерством экологии и природных ресурсов совместно с Национальной геологической службой работа по обновлению информационного архива действующих в стране месторождений руд цветных металлов. Целью проекта является изучение геологических данных о месторождениях руд цветных металлов, классификация архивных данных, цифровизация геологических данных в соответствии с международными стандартами. В рамках этого проекта были электронизированы данные, собранные в советское время по геологической разведке - карты, тексты и графика, создана база данных по каждому месторождению в соответствии с международными стандартами", - сказал Фарзалиев.

По его словам, реализация этих мер позволит повысить эффективность использования ресурсов цветных металлов в Азербайджане.

Отметим, что в Баку при участии заместителя председателя правления ЗАО AzerGold Хаяма Фарзалиева, начальника Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиева и заместителя председателя правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при минэкологии Азера Шюкюрова проходит презентация книги "Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".