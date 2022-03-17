TAP сегодня способен выйти на полную мощность прокачки

Трансадриатический трубопровод (TAP) в настоящее время способен выйти на полную пропускную способность в 10 миллиардов кубометров в год. Об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати, сообщает Day.Az со ссылкой на консорциум TAP AG.

"Также мы можем добавить дополнительные мощности через краткосрочные аукционы", - сказал Скьеппати.

Коммерческий директор TAP Мария Савова, в свою очередь, считает, что мощность трубопровода можно поэтапно расширить до 20 миллиардов кубометров в год в течение 45-65 месяцев по итогам рыночных тестов.

"Следующая фаза рыночного теста запланирована на июль 2023 года. Однако TAP может ускорить этот график и начать рыночный тест в течение 2022 года при наличии интереса к более раннему началу общественных консультаций", - сказала она.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.