https://news.day.az/economy/1445404.html Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 40% - Микаил Джаббаров
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 40% - Микаил Джаббаров
В январе-феврале 2022 года экспорт ненефтяной продукции Азербайджана составил 461,5 млн. долларов США.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяной продукции увеличился на 39,3%.
Министр отметил, что это является положительным результатом роста экспортного потенциала в ненефтяном секторе и конкурентоспособности национальной экономики.
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