Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 40%

В январе-феврале 2022 года экспорт ненефтяной продукции Азербайджана составил 461,5 млн. долларов США.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяной продукции увеличился на 39,3%.

Министр отметил, что это является положительным результатом роста экспортного потенциала в ненефтяном секторе и конкурентоспособности национальной экономики.