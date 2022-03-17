Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан

16 марта в рамках проекта министерства промышленности и торговли России "Час с Торгпредом" были обсуждены перспективы взаимодействия Кемеровской области РФ с Азербайджаном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт российского минпромторга.

В ходе онлайн-встречи торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов рассказал о направлениях сотрудничества двух стран, а также о барьерах на пути продвижения российской продукции на азербайджанский рынок.

"Продукция Кузбасса пользуется стабильным спросом в Азербайджане. Особое внимание следует уделить оптимизации расходов на логистику для формирования конкурентного ценового предложения. Экспорт Кемеровской области РФ в Азербайджан в 2021 году составил 23,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

"Центр поддержки экспорта Кузбасса планирует провести очную бизнес-миссию в Азербайджан для представителей малого и среднего предпринимательства региона в июне 2022 года", - сказала заместитель директора центра Екатерина Вильчикова, слова которой приводит сайт ведомства.