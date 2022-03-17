В преддверии праздника Новруз банк АВВ дарит новые возможности. С сегодняшнего дня банк запускает кампанию, позволяющую получить кредит наличными до 30 000 манатов на срок до 60 месяцев по процентной ставке от 14% и без какой-либо комиссии. Клиент, получивший кредит, также приобретает кредитную карту TamKart на сумму минимум 500 манатов.

В рамках данной кампании есть ещё одна уникальная возможность при которой клиенты смогут получить кешбэк в размере 10 манатов за оплату посредством TamKart на сумму 100 манатов и более. Во время кампании клиент может заработать максимум 50 манатов за 5 операций.

Преимущества кампании "Yaz fürsəti" коснулись также и любителей путешествий. Теперь клиенты, впервые купившие карту АВВ Miles Premium, смогут заработать 30 000 миль, а те, кто приобретет карту АВВ Miles, смогут получить 15 000 миль.

Чтобы воспользоваться этой возможностью необходимо чтобы держатель карты в приложении ABB mobile в разделе "Кампании" подключился к данной кампании.

Для приобретения 30 000 миль с новой картой ABB Miles Premium необходимо, чтобы количество миль в течение 3-ех месяцев в денежном эквиваленте достигло 1500 манатов. А для того чтобы получить 15000 миль с новой картой ABB Miles достаточно, чтобы количество миль в течение 3-ех месяцев в денежном эквиваленте достигло 800 манатов.

Следует также отметить, что 30 000 миль приравниваются 480 манатам, а 15000 миль - 240 манатам. Получить более подробную информацию об условиях кампании и сроках действиях каждого предложения можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.