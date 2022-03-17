Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос

Положительная динамика, достигнутая во внешнеторговых связях Азербайджана в прошлом году, продолжилась и в первые два месяца текущего года.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Так, за первые два месяца текущего года внешнеторговый оборот вырос на 80,4% и достиг 7,94 млрд. долларов США, а экспорт увеличился в 2,1 раза, до 5,97 млрд. долларов США.

Министр отметил, что импорт страны увеличился на 22,3% и составил 1,97 млрд. долларов. В результате внешнеторговое сальдо увеличилось в 3,4 раза и составило 4 млрд. долларов.