В Агджабединском и Агдамском районах открылись офисы «Друг МСБ»

15 марта были проведены встречи с предпринимателями в Агджабединском и Агдамском районах, входящих в Карабахский экономический район, организованные Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), а также в соответствующих районах начали свою деятельность офисы "Друг МСБ", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, число офисов "Друг МСБ" по Карабахскому экономическому району достигло 4. В настоящее время офисы "Друг МСБ" охватывают 30 городов и районов страны.

Офис "Друг МСБ" в Агдамском районе находится в Центре Гейдара Алиева, а в Агджабединском районе - в Музее флага. В офисах "Друг МСБ" созданы необходимые условия для оказания поддержки и услуг предпринимателям. Также в этих офисах работают "Волонтеры МСБ".

На встречах с участием глав местных ИВ, предпринимателей председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов проинформировал о поддержке и услугах, оказываемых агентством, а также о механизме "Друг МСБ".

Было отмечено, что субъекты микро-, малого и среднего бизнеса могут обращаться в агентство по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. "Друзья МСБ" обеспечат всестороннюю поддержку созданию новых субъектов предпринимательства и развитию существующих МСП в соответствующих районах на местах, а также окажут необходимую поддержку предпринимателям в рамках существующих механизмов государственной поддержки, в том числе услуг агентства. "Друзья МСБ" также примут соответствующие меры в рамках платформы сотрудничества между государством и предпринимательством для защиты интересов предпринимателей и решения проблем, с которыми они сталкиваются, будут изучаться потребности развития и предложения предпринимателей посредством опросов.

Орхан Мамедов отметил, что сеть "Друзья МСБ" охватывает большинство городов и районов страны, и пригласил предпринимателей к активному сотрудничеству. Также было отмечено, что вопросы, связанные с инвестициями в освобожденные от оккупации территории и реализацией бизнес-проектов, являются приоритетными направлениями стратегической повестки агентства на предстоящий период, и предприниматели, желающие заниматься бизнес-деятельностью в Карабахском экономическом районе, могут обратиться в агентство.

В рамках встреч были показаны фильмы об институте "Друг МСБ", даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

В тот же день в Агдаме был дан старт проекту "Бизнес-мастерская молодежи", проведена встреча с привлеченной к проекту молодежью, получившей профессиональное образование. Следует отметить, что "Бизнес-мастерская молодежи" реализуется Агентством по развитию МСБ, Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Государственным агентством профессионального образования. Целью проекта является развитие деловых навыков и поощрение предпринимательской деятельности среди молодежи, получившей профессиональное образование, обеспечение самозанятости, увеличение среди микро- и малых предпринимателей числа молодых людей, получивших профессиональное образование. В апреле Центр развития МСБ начнет бизнес-тренинги для молодежи, получающей профессиональное образование в Агдамском районе. Предполагается, что молодые люди, успешно завершившие обучение, будут обеспечены соответствующим оборудованием со стороны Государственного агентства занятости в выбранных ими сферах деятельности.