В Катаре подписали ряд соглашений с азербайджанскими компаниями

На международной выставке в Катаре большой интерес вызвала азербайджанская продукция из лаванды и шафрана и были подписаны соглашения об ее экспорте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанские предприниматели, принявшие участие в 9-й "Международной сельскохозяйственной и экологической выставке 2022", состоявшейся 10-14 марта в Дохе (Катар), заключили ряд соглашений о сотрудничестве. В том числе в рамках выставки было подписано соглашение об экспорте с азербайджанской компанией, занимающейся переработкой алюминия.

Среди представленной на выставке продукции особый интерес привлекла также продукция, производимая предприятиями, функционирующими в Баку, Габалинском и Джалилабадском районах.

Отметим, что на выставке при поддержке министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и при координации посольства страны в Катаре в азербайджанском павильоне были представлены продукты и услуги 11 субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.