Red Hearts провел мастер-класс для детей с синдромом Дауна

Kapital Bank и фонд Red Hearts запустили в 2021 году проект в поддержку людей с синдромом Дауна. Основная цель проекта под названием "Hər şey mümkündür!" ("Все возможно!") - обеспечить активное участие людей с синдромом Дауна в жизни общества, как в моральном, так и в материальном плане.

В рамках проекта Kapital Bank и фонд Red Hearts организовывают для детей с синдромом Дауна из малообеспеченных семей мастер-классы по различным направлениям (рисование, танцы, кулинария, гончарное искусство, лоскутное шитьё, иппотерапия и др.). Как продолжение проекта, 21 марта 2022 года, в преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна, было проведено еще несколько мероприятий.

Для детей с синдромом Дауна были проведены различные активности и мастер-классы в развлекательном центре Kinderland и ресторане IL Patio, которые являются партнерами проекта. В мероприятии дети совершили увлекательное путешествие в мир профессий, попробовали себя в роли врача, пожарного, полицейского, пилота, повара, ученого, актера, стилиста и т.д. Целью мероприятия было предоставить детям с синдромом Дауна реальный жизненный опыт в мире профессий и помочь в формирование навыков обучения.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.