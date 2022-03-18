Азербайджан резко увеличил экспорт в ЕС

В январе-феврале этого года объем торгового оборота Азербайджана со странами Европейского союза (ЕС) составил 4,195 млрд. долларов США, что в 2,3 раза больше в годовом сравнении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по подсчетам, проведенным на основании данных отчета Государственного таможенного комитета, за отчетный период объем экспорта Азербайджана в ЕС увеличился в годовом сравнении в 2,6 раза и составил 3,889 млрд. долларов США, а импорт сократился на 8,2% и составил 305,998 млн. долларов США.

В результате в январе-феврале образовалось положительное сальдо в 3,583 млрд. долларов, что в 3,1 раза больше по сравнению с январем-февралем 2021 года.