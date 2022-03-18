В январе - феврале 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 405 миллионов долларов.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента.

По данным ведомства, в указанный период азербайджанский экспорт в Россию превысил 123 миллиона долларов (рост на 38 процентов), а импорт из РФ - 282,332 миллиона долларов (рост на 16 процентов).

Отметим, что доля России во внешнеторговом обороте Азербайджана в январе - феврале 2022 года составила 5,1 процента.

Напомним, что по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами составил порядка трех миллиардов долларов, что более чем на 12 процентов превышает показатель 2020 года.