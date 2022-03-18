Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

- второй раз с начала года

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,25 процента - с 7,5 до 7,75 процента, сообщили в пятницу Day.Az в ЦБА.

По данным источника, верхний предел коридора процентных ставок вырос с девяти до 9,25 процента, а нижний - с шести до 6,25 процента.

Напомним, что 28 января 2022 года регулятор повысил учетную ставку с 7,25 до 7,5 процента. Верхний предел коридора процентных ставок вырос с восьми до девяти процентов, а нижний не изменился, оставшись на уровне шести процентов.