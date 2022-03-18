В январе-феврале 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 0,4 процента и составили 53,4 миллиарда долларов.

Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана, золотовалютные резервы ЦБ выросли на 1,2 процента - до 7,2 миллиарда долларов.

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