https://news.day.az/economy/1445748.html Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
В январе-феврале 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 0,4 процента и составили 53,4 миллиарда долларов.
Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана, золотовалютные резервы ЦБ выросли на 1,2 процента - до 7,2 миллиарда долларов.
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