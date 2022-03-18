В январе-феврале 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 6,7 процента в реальном выражении.

Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана, в отчетный период рост в ненефтяном секторе составил 10,1 процента.

"Экономический рост зафиксирован во всех сферах ненефтяного сектора, в том числе зафиксирован рост на 19,8 процента в ненефтяной промышленности, на 3,1 процента - в сельском хозяйстве и на 6,5 процента - в строительном. В целом за январь-февраль 2022 года экономический рост в ненефтегазовом секторе составил 14 процентов, в неторговом секторе - на 9,2 процента", - сказали в ЦБА.

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