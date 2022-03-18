"Азеригаз" сделало заявление в связи с "умными" счетчиками

В течение этого года Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" предусматривает установку по стране не менее 10 000 "умных" счетчиков, оснащенных специальными устройствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в рамках акции "Открытые двери" сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльдениз Велиев.

По его словам, они будут установлены поэтапно во всем Азербайджане (этот тип счетчиков позволяет дистанционно считывать данные, прекращать и восстанавливать подачу газа - ред.)

Было отмечено, что внедрение этих счетчиков стартовало в 2021 году.

Напомним, что в настоящее время в стране также используются счетчики с функцией предоплаты. В ближайшие несколько лет "Азеригаз" прекратит закупку счетчиков со смарт-картами.