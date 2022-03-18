Товузский филиал ТуранБанк будет функционировать по новому адресу

Принимая активное участие в экономической и культурной жизни страны, ТуранБанк вносит свой вклад в социально-экономическое развитие ненефтяного сектора промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг и региона в целом, реализуя проекты по поддержке микро-, малых и средних предприятий. Банк признан финансовым институтом, который лояльно относится к клиентам, предлагает им удобные и качественные услуги, продукты с продвижными и конкурентоспособными условиями, активно участвует в социальной жизни общества.

ТуранБанк, реализующий ряд мероприятий по преобразованию своей сети филиалов, с целью улучшения сети обслуживания перенаправил Товузский филиал банка на новый адрес. В церемонии открытия приняли участие руководители района и банка.

После этого филиал предоставит более просторное и современное офисное здание по адресу: г. Товуз, ул. Сабира 15, чтобы жители и бизнес-предприятия могли быстрее и удобнее пользоваться услугами. В Товузском филиале, имеющем все необходимое, будут созданы условия для доступа клиентов к банковским услугам и продуктам.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Банк, реализующий различные меры по расширению своей сети филиалов, в этом году также планирует открытие новых филиалов и отделов в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк в стране, можно по этой ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar

Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно получить, позвонив в колл-центр 935 или посетив официальный сайт ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или страницы социальных сетей.

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