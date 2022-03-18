Завершена выплата соцпособий за март

Завершена выплата всех социальных пособий за этот месяц.

Как сообщает Day.Az, в связи с праздником Новруз сегодня Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения досрочно выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за март.

Граждане могут получить данные социальные пособия в банкоматах соответствующих банков посредством выданных им карт.