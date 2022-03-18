https://news.day.az/economy/1445864.html Завершена выплата соцпособий за март
Завершена выплата соцпособий за март
Завершена выплата всех социальных пособий за этот месяц.
Как сообщает Day.Az, в связи с праздником Новруз сегодня Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения досрочно выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за март.
Граждане могут получить данные социальные пособия в банкоматах соответствующих банков посредством выданных им карт.
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