https://news.day.az/economy/1445867.html В Азербайджане будет регулироваться вывоз с территории страны ряда основных продовольственных товаров
В Азербайджане будет регулироваться вывоз с территории страны ряда основных продовольственных товаров
Кабмин Азербайджана принял постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве", сообщает Day.Az.
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