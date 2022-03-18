В Азербайджане будет регулироваться вывоз с территории страны ряда основных продовольственных товаров

Кабмин Азербайджана принял постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве", сообщает Day.Az.

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