В Азербайджане выдачу страховых полисов на недвижимость переведут в электронный формат

В Азербайджане выдачу страховых полисов на недвижимое имущество планируют осуществлять в электронном порядке.

Об этом сказал Trend директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, регулятор разработал законопроект для повышения доступности страхования недвижимого имущества.

"В целях расширения рынка страхования недвижимого имущества регулятор реализует различные меры. Сюда относятся мероприятия по повышению информированности об этом виде страхования и его преимуществах, существующих рисках - как для населения, так и для субъектов бизнеса. Для обеспечения доступности этого вида услуг ведутся работы по цифровизации. Для этого Центробанк Азербайджана подготовил и представил соответствующим госорганам законопроект. Таким образом, контроль и выдачу страховых полисов на недвижимое имущество планируется осуществлять в электронном порядке", - сказал Гурбанов.