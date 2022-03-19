Превентивная мера Кабмина – как Азербайджан защищает свой рынок от воздействия внешних факторов?

Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве", передает Day.Az.

Как отмечается в документе, в связи с изменением климата и происходящими в последнее время геополитическими процессами на мировых рынках фиксируется устойчивый рост цен на основные продовольственные товары. Кроме того, возникают проблемы в цепочке поставок этих товаров на рынках соседних стран. Руководствуясь статьей 119 Конституции Азербайджана, с целью предотвращения возможного негативного влияния происходящих процессов на обеспечение населения основными продовольственными товарами и продовольственную безопасность Кабмин постановил, что вывоз с таможенной территории страны продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве, список которых определен в приложении к настоящему постановлению, осуществляется на основании положительного заключения министерства экономики, с учетом имеющихся запасов и прогноза обеспечения населения соответствующими товарами в краткосрочной перспективе.

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, фактически все страны принимают протекционистские меры по защите своих внутренних рынков.

"Поэтому считаю, что решение Кабинета министров Азербайджана по ограничению движения товаров и капитала является адекватным. В первую очередь необходимо думать о защите и поддержке внутренних рынков в условиях проблем, и мы видим, что аналогичные решения принимаются и в других странах в целях защиты внутреннего рынка от внешних воздействий и неопределенностей. Думаю, что для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, спокойствия, стабильности и устойчивости необходимо проводить политику эффективного импортозамещения. В то же время эта политика должна дополняться соответствующими ограничительными мерами по вывозу товаров и капитала, чтобы нарастить инвестиции во внутреннее производство и обеспечить внутренний потребительский рынок именно за счет внутреннего производства. Эти решения должны дополняться с углублением в региональные экономики, чтобы страны нашего региона дополняли региональную экономическую безопасность, в особенности в сфере тех проблем, которые формируются в мировой экономике и будут усугублять внешние вызовы с точки зрения стабильности экономики в регионе", - сказал Мамедов.

Доктор философии по экономике Ильгар Велизаде также отметил, что ограничительные меры вводит не только Азербайджан, но и ряд других стран.

"В условиях кризисных явлений в мировой экономике, вызванных не только пандемией коронавируса, но и продолжающимися военными действиями в Украине, эти действия Кабинета министров Азербайджана оправданы. Сегодня есть значительные риски с точки зрения обеспечения со стороны различных государств продуктами питания, первой необходимости и основной продовольственной номенклатуры. Азербайджан старается в первую очередь думать об интересах своего населения. С другой стороны, мы наблюдаем массовую закупку продовольственной продукции нашим государством на рынках различных стран. Напомню, что еще в январе наша страна в несколько раз увеличила закупку зерна, поэтому повода для ажиотажа на местном рынке нет, так как проблем с обеспечением продовольственной цепочки и производства на этом фоне не наблюдается, и подобные шаги предпринимаются давно", - сказал Велизаде.

Эксперт напомнил, что для максимального обеспечения внутреннего рынка продовольственной продукцией подобные действия в Азербайджане начали применять еще в прошлом году.

"Надо сказать, что в последнее время значительное внимание уделяется внутреннему производству. Для этого предпринимаются эффективные действия, в частности, в прошлые месяцы Азербайджан закупил достаточно племенного скота, запасы продовольственной пшеницы на достаточно хорошем уровне, и семенной фонд достаточно обеспечен. Также вводятся в оборот новые сельхозугодья, в частности, на освобожденных территориях активно реализуются процессы по строительству и модернизации ирригационных каналов. Запасы пресной воды на освобожденных территориях Азербайджана составляют 25 процентов от общего объема, и перенаправление этих ресурсов в системы сельского хозяйства позволит повысить урожайность культур, в частности, выращиваемых в Карабахском экономическом районе", - подчеркнул Велизаде.

Он также отметил, что рост производства электроэнергии и ее перенаправление на производственные нужды будут способствовать росту производства.

"В нашей стране нет энергетического кризиса, однако в ряде государств с этим есть проблемы. Кроме того, развитие транспортного и транзитного сообщения через системы автомобильных и железных дорог Азербайджана будет косвенно способствовать насыщению азербайджанского рынка основными продовольственными товарами", - добавил Велизаде.

По словам экономиста Ахлимана Аббасова, принятие Кабмином данного решения направлено на предотвращение дефицита или роста цен на внутреннем рынке.

"Отмечу, что одним из важных торговых партнеров Азербайджана является Украина. До пандемии Азербайджан импортировал из этой страны продукцию более чем на 450 миллионов долларов. Значительную часть импорта Азербайджана из этой страны, около 17 процентов, составляли мясные и молочные продукты. Сложность осуществления этого импорта, конечно, может повлиять на цены на азербайджанском рынке. С этой точки зрения данное решение Кабинета министров можно рассматривать как попытку сдержать процесс роста цен на местном рынке и предотвратить дефицит", - подчеркнул Аббасов.

Напомним, что постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории Азербайджана ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве" действует до 31 декабря 2022 года. С перечнем товаров, вывоз которых с таможенной территории Азербайджана временно подлежит регулированию, можно ознакомиться по ссылке.