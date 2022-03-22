Азербайджан делает ставку на возобновляемую энергетику

Автор: Ибрагим Алиев

С чем часто ассоциируется Дубаи? С шоппингом, роскошью, нефтяными деньгами, туризмом. Баку, который так часто сравнивают с Дубаем из-за быстрых темпов развития, вполне может стать если не мировой, то региональной площадкой развития самых современных, самых востребованных технологий (а альтернативная энергетика - одна из них). Об этом часто говорят международные организации. За годы независимости Азербайджан смог поднять электроэнергетический сектор и сформировать мощную энергосистему. Для этого были проведены работы по модернизации старых и строительству новых производственных мощностей. В результате сейчас основу энергосистемы Азербайджана составляют множество тепло- и гидроэлектростанций.

А что насчет возобновляемой энергии? Сегодня мир все больше занят вопросами экологии - которые могут стать критически важными - а также снижением зависимости от нефти и газа, запасы которых ограничены. Пройдет еще несколько лет и альтернативной будет уже не энергетика, построенная на ветряках или солнечных батареях, а привычные нам сегодня электростанции. Это реальность, от которой не убежишь. Да, сейчас развитие этой сферы требует достаточно крупных инвестиций, но есть два фактора, на которые нельзя не обращать внимания.

Во-первых, стоимость технологий развертывания альтернативных энергетических мощностей неуклонно снижается. Даже сейчас на это нужны суммы, значительно меньшие, чем еще несколько лет назад. Поэтому нужно понимать, что совсем скоро стоимость генерации альтернативного электричества будет сопоставимой с традиционной электроэнергией. А вот второй фактор, который гораздо важнее, состоит в понимании того, что развитие технологий, прогресс - необратимый в современном мире процесс. Альтернативная энергетика - хороший тест на прогресс для нашей страны.

Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. Несмотря на пандемию коронавируса, эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы готовы вложить в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.

15 марта во дворце "Гюлистан" состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов, обладающей большим опытом в данной сфере.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступавший на мероприятии, компания Masdar имеет огромный опыт в этой сфере и на протяжении долгих лет успешно работает во многих странах.

"Конечно, вложение этой компанией инвестиций в Азербайджан - факт, заслуживающий большого одобрения. Это еще раз показывает, что Азербайджан является очень привлекательной, открытой страной для иностранных инвестиций. В Азербайджане имеется прекрасный инвестиционный климат, в то же время Азербайджан выполняет все свои обязательства перед иностранными партнерами. Вложение крупных иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана - один из основных наших приоритетов, потому что на протяжении многих лет в нефтегазовый сектор были вложены десятки миллиардов долларов инвестиций. Это позволило нам добиться желаемого в энергетической сфере. Сегодня Азербайджан является страной, экспортирующей сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и электроэнергию. У нас большой потенциал с точки зрения экспорта электроэнергии. Мы уже обеспечили экспорт в четыре соседние страны, и уверен, что в будущем выйдем с электроэнергией и на другие рынки. С учетом этого, как я уже отметил, строительство каждой новой станции повышает также наши экспортные возможности".

Как видим, тема развития альтернативной энергетики стала особенно актуальной в последние годы. Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию. На втором месте идет энергия ветра, а оставшаяся часть приходится на биомассу, геотермальную энергию и потенциал малых рек.

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.

Особый разговор - это проекты по энергетическому развитию освобожденных территорий. Карабахский регион обладает богатым потенциалом возобновляемых источников энергии. С точки зрения строительства солнечных электростанций наиболее благоприятны Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский, Физулинский районы, энергию ветра можно эффективно использовать в Лачинском и Кяльбаджарском районах, где среднегодовая скорость ветра в горах достигает 7-8 м/с. Богат Карабахский регион и водными ресурсами, что благоприятный фактор для развития гидроэнергетики. 25 процентов местных водных ресурсов в Азербайджане формируются в Карабахе. Целесообразно строительство электростанций на таких реках, как Тертер, Базарчай, Хакари и их притоках.

Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать сотни миллионов долларов в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны, - вот один из залогов успеха азербайджанской экономики.