Азербайджан делает важный шаг для стабильности продовольственного снабжения

Вчерашнее решение Кабинета министров Азербайджана является важным шагом для системы управления запасами продовольствия и предотвратит дефицит тех или иных продовольственных товаров. Оно также позволит обеспечить стабильность продовольственного снабжения.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Эксперт напомнил, что в перечень товаров, вывоз которых с таможенной территории Азербайджанской Республики временно подлежит регулированию, входит 28 наименований.

"То есть, если предприниматель желает экспортировать один из товаров, входящий в вышеупомянутый перечень, ему необходимо обратиться в министерство экономики. Затем Министерство даёт положительный либо отрицательный ответ в течение 5 дней. В первом случае предприниматель получает возможность экспортировать свой товар", - пояснил он.

В заключение экономист сообщил, что перечень из 28 товаров фактически состоит из 6-7 подгрупп, что составляет очень малую часть в общей стоимости экспорта Азербайджана.

Напомним, что 18 марта Кабмин Азербайджана принял постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".

Как отмечается в документе, в связи с изменениями климата и происходящими в последнее время геополитическими процессами на мировых рынках фиксируется устойчивый рост цен на основные продовольственные товары, а также возникают проблемы в цепочке поставок этих товаров на рынках соседних стран.

Абдул Керимханов